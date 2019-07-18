حى عين شمس يفتح باب تراخيص التوك توك.. تعرف على الأوراق المطلوبة

أعلن حى عين شمس، شرق القاهرة، برئاسة المهندس ألبير ألفونس، فتح باب التسجيل لبيانات التوك توك بدار المناسبات بشارع أحمد عرابى اعتبارا من 18-7-2019 الى 30-7-2019، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وأكد حى عين شمس أنه بانتهاء المدة المحددة للتسجيل، سيتم مصادرة التوكتوك الذى لم يتم تسجيل بياناته.

وأوضح الحى أن الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل، عقد البيع من الشركة المستوردة للتوكتوك، موضحا بها (رقم الماتور- رقم الشاسية- تاريخ الصنع-اللون-رقم الماركة)، بالاضافه الى تسلسل الملكية إذا كان التوك توك مباع لأكثر من شخص –(مستندات ملكية التوك توك) – شاملة صورة بطاقة المالك، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومى لمالك التوك توك

ثابت بها (محل إقامة المالك بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وتليفون مالك التوك توك للتواصل معه، و(شهادة المنشأه ) من التاجر الأصلى للمركبة، وجواب من ادارة المرور لفحص التوك توك، وطلب فحص فى من الإدارة العامة للمرور التابع لحى عين شمس، وفاتورة تسديد قيمة المركبة.