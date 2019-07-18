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حكومة جبل طارق: اجتماع مع إيران بشأن الناقلة المحتجزة كان "بناء وإيجابيا"

الخميس، 18 يوليه 2019 07:44 م
حكومة جبل طارق: اجتماع مع إيران بشأن الناقلة المحتجزة كان "بناء وإيجابيا" ناقلة النفط الإيرانية
رويترز

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قالت حكومة جبل طارق اليوم الخميس إن رئيس الحكومة فابيان بيكاردو عقد اجتماعا "بناء وإيجابيا" مع مسؤولين إيرانيين في لندن أمس الأربعاء بشأن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة (جريس1).

وقال متحدث "رئيس الحكومة التقى أمس في لندن مع مسؤولين إيرانيين لمناقشة الأمور الخاصة باحتجاز جريس1 وللسعي إلى وقف التصعيد في كل جوانب القضايا المثارة... الاجتماع كان بناء وإيجابيا".

واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة هذا الشهر قبالة ساحل جبل طارق للاشتباه في انتهاكها العقوبات المفروضة على سوريا.


ناقلة نفط

إيران

جريس1

جبل طارق

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