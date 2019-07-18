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حبس عاملين بتهمة حيازة أسلحة قبل التشاجر بها فى حلوان

الخميس، 18 يوليه 2019 03:37 م
حبس عاملين بتهمة حيازة أسلحة قبل التشاجر بها فى حلوان مشاجرة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطل ونقاش،  4 أيام على ذمة التحقيق، ضبط  بحوزتهما 9 قطع أسلحة نارية وبيضاء، كانا بصدد استخدامها فى التشاجر بمنطقة المعصرة.  

وتمكنت مباحث قسم شرطة المعصرة، من ضبط عاطل ونقاش لهما معلومات جنائية مسجلة وبحوزتهما 3 فرد خرطوش، و10 طلقات خرطوش من ذات العيار،  2 طبنجة، و7 طلقات نارية من ذات العيار، و4 قطعة سلاح أبيض عبارة عن (سنجة).

 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها، للتشاجر مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان سبق إتهامه فى 7 قضايا بسبب خلافات مالية بينهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


حلوان

المعصرة

مشاجرة فى المعصرة

عقوبة حيازة اسلحة

نيابة حلوان

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