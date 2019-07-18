حبس عاملين بتهمة حيازة أسلحة قبل التشاجر بها فى حلوان

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطل ونقاش، 4 أيام على ذمة التحقيق، ضبط بحوزتهما 9 قطع أسلحة نارية وبيضاء، كانا بصدد استخدامها فى التشاجر بمنطقة المعصرة.

وتمكنت مباحث قسم شرطة المعصرة، من ضبط عاطل ونقاش لهما معلومات جنائية مسجلة وبحوزتهما 3 فرد خرطوش، و10 طلقات خرطوش من ذات العيار، 2 طبنجة، و7 طلقات نارية من ذات العيار، و4 قطعة سلاح أبيض عبارة عن (سنجة).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها، للتشاجر مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان سبق إتهامه فى 7 قضايا بسبب خلافات مالية بينهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.