حبس عاطل لحيازته 45 طربة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار شريكة بعد اتهامهما بحيازة 45 طربه من مخدر الحشيش بقصد الاتجار به علي عملائهما والتحفظ علي المضبوطات وارسالها الي المعمل الكيماوي للفحص وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط إدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، سبق إتهامه فى قضيتين "مخدرات"، لقيامه بالإشتراك مع آخر بالإتجار وترويج المواد المخدرة علي عملائه بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين حال إستقلاله سيارة ملاكى، والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي 45 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11,250 كيلو جرام ومبلغ مالى و3 هاتف محمول، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيق.