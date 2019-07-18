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حبس عاطلين بحوزتهما رشاش و2 كيلو بانجو بصان الحجر بالشرقية

الخميس، 18 يوليه 2019 08:21 م
حبس عاطلين بحوزتهما رشاش و2 كيلو بانجو بصان الحجر بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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قررت نيابة الحسينية برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، حبسعاطلين لهما نشاط إجرمي، وضبط بحوزتهما رشاش إلي وطلقات و2 كيلو بانجو، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وكان اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا قيام ضباط مباحث صان الحجر، برئاسة الرائد أحمد سليم، من ضبط عاطلان لهما معلومات جنائية، وضبط بحوزتهما رشاش و2 كيلو بانجو، وتم التحفظ علي المضبوطات ، وإحالتهما للنيابة للتحقيق .

 

 


الشرقية

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رشاش

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مباحث صان الحجر

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