حاجة قبل سفرها للأراضى المقدسة: ربنا يحمى بلدنا ودعوتى لمصر والسيسى

كتب محمود عبد الراضي

"لبيك اللهم لبيك"، تلبيات تتصاعد بين أروقة مطار القاهرة، يخالطها زغاريد أقارب الحجاج الذين حضروا لتوديعهم قبل سفرهم إلى الأراضى المقدسة، ابتهاجاً بأداء فريضة الحج.

تسهيلات وتيسيرات قدمها المتواجدين فى مطار القاهرة لضيوف الرحمن، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال الشرطة ومساعدة للمرضى وكبار السن.

والتقت "اليوم السابع" عدداً من ضيوف الرحمن قبل مغاردتهم أرض الوطن متجهين للأراضي المقدسة، حيث رسمت البسمة على الوجوه، ولسانهم لا يتوقف عن التلبية "لبيك اللهم لبيك"، يتشحون بملابس الإحرام البيضاء مثل قلوبهم النقية، فرحين أن من الله عليهم بأداء الركن الأعظم.

بدورها، قالت إحدى السيدات: "سعيدة بسفرى للأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، حيث كانت الأمنية الأعظم بالنسبة لى"، مضيفة: "سأدعوا لمصر كثيراً أن يحمي الله أرضها ويصون رجالها، وتبقى كسابق عهدها أم الدنيا ومهد الحضارات وأرض الأمن والأمان، وأن يوفق الله رئيس جمهوريتنا ويسدد خطاه، ويطرح البركة والخير في أرضنا".

واتخذت شركة مصر للطيران، كافة الترتيبات المطلوبة للتيسير على ضيوف الرحمن خلال رحلتهم إلى الأراضى المقدسة في مرحلتي الذهاب والعودة، بما يعينهم على أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة وقد تم اعداد كافة الإجراءات اللازمة لخدمة حجاج دولتى فلسطين ومالى المتعاقدة علي نقلهم مصرللطيران بجانب الحجاج المصريين من منطلق الدور الريادي الإفريقى.

وتقلع أولى رحلات الحج من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى إلى كلُ من جدة والمدينة وذلك اعتبارًا، من اليوم الخميس، على أن تكون أخر رحلة فى مرحلة الذهاب يوم 5 أغسطس القادم، وستبدأ مرحلة عودة حجاج بيت الله يوم 14 أغسطس القادم.

ووجهت مصر للطيران الحجاج بضرورة الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب، وأنه يُسمح للحاج فقط بحمل حقيبتين لا يزيد وزن كل منها عن 23 كجم.. كما يُسمح بنقل عبوة مياه زمزم الرسمية "سقيا زمزم" على أن تكون محكمة الغلق، ولا تزيد عن 5 لترات.

وناشدت الشركة من عملائها حجاج بيت الله الحرام التعاون مع موظفى مصر للطيران والسلطات السعودية بمطارى جدة والمدينة المنورة لسرعة إنهاء الإجراءات واتباع التعليمات من أجل راحتهم.