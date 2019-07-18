جراحون ينجحون فى خياطة يد رجل بعد تمزيقها إلى ثلاثة أجزاء بواسطة آلة

كتب بيتر إبراهيم

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على فريق من الجراحون التايلانديون قاموا بتجميع يد رجل تمزقت أصابعه، عندما تم قطعها في آلة لإعادة التدوير.



صورة اليد بعد العملية

وعانى الضحية ، الذي لم يكشف عن اسمه ، من إصابات مروعة بعد الوقوع في آلة ضغط ضخمة تستخدم لتكثيف النفايات البلاستيكية في مكعب.

وكان يعمل في "ساموت براكان"، فى تايلاند ، على بعد حوالي 20 ميلاً (33 كم) جنوب بانكوك ، وتم قطع إبهامه وإصبعه الصغير وطرف إصبعه الوسطى وقطعة كبيرة من راحة يده ، مما أدى إلى قطع الأعصاب والأربطة.

ولكن بشكل لا يصدق ، قام المسعفون ذوو التفكير السريع باستعادة الأطراف التالفة وتم نقله إلى مستشفى شولات 3 القريب في بانكوك.

وقال إن الرجل تمكن من استخدام يده والعودة إلى العمل منذ وقوع الحادث ولم يتعرض لأي مضاعفات منذ ذلك الحين.

وقال الدكتور سيريتاتامرونج: "يجب ألا يحاول الطبيب تثبيت اليد في هذه الحالة لأن معظم الوقت سينتهي به الفشل، ومع ذلك ، فإن الشيء الأكثر أهمية هو وجود اتفاق بين المريض والطبيب ويفهمون الإجراء والمخاطر".