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جامعة قناة السويس تبحث التعاون المشترك مع معهد تزكى الأندونيسى

الخميس، 18 يوليه 2019 03:41 م
جامعة قناة السويس تبحث التعاون المشترك مع معهد تزكى الأندونيسى جامعة القناة تبحث التعاون معهد الدراسات الأفروآسيوية
الإسماعيلية فريق المحافظات

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استقبلت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، كلا من الدكتور حسن يوسف المدير التنفيذي لمعهد الدراسات الأفروآسيويه ووفد رفيع المستوي بمعهد تزكي الاندونيسى يضم الدكتور بنزار مشهدي نائب رئيس مجلس إدارة المعهد ورئيس قسم اللغة العربيه وآدابها بالمعهد يرافقه نائب المستشار التربوي والثقافي بسفاره إندونيسيا بالقاهرة  سبحان جيلاني وهون أولياء مندوب معهد تزكي في جامعه الأزهر.
 
تأتي الزيارة بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين معهد الدراسات الأفروآسيوي بجامعه قناه السويس  ومعهد تزكى الاندونيسي بمنطقه جاوا الوسطي
وقالت الدكتورة ماجدة هجرس علي عرض نبذه عن تاريخ الجامعه والتي خرج من عباءتها ثلاث جامعات، مؤكده علي الموقع الاستراتيجي الهام الذي تمثله منطقه القناه وسيناء مما يعطي أهميه قصوى لهذه الجامعه التي لايتعدي عمرها الخمسون عام.
 
وأشارت نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث إلي أهميه عمل برنامج مشترك  للدراسات العليا بين الجانبين علي أن يتم البدء في عمل تصور للائحه هذا البرنامج.
 
ومن جانبه أكد الدكتور بنزار مشهدي أن المعهد يرحب بالتعاون مع جامعه قناه السويس والتي لها مكانتها بالمجتمع الإندونيسي خاصة مع وجود معاهد موجه للدراسات الافروآسيوية والاندونيسية  .
 
وأوضح الدكتور حسن يوسف أن  معهد الدراسات الأفروآسيوية يضم أكثر من 150 دارس من جميع الطلاب بهدف تعميق المعرفة بالشئون الأفريقية والآسيوية، وإعداد أفضل البرامج العلمية والتدريبية والبحثية في مجال البحوث والدراسات الإفريقية والآسيوية، بما يجعلها تواكب التقدم العلمي على مستوى العالم.
 
                                                                                                     
 

الاسماعيليه

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