جامعة الزقازيق تشارك فى تنظيم المؤتمر الدولى الـ13 للتخصصات الهندسية برومانيا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشارك جامعة الزقازيق فى تنظيم المؤتمر الدولى الثالث عشر للتخصصات الهندسية المتداخلة مع جامعة الطب والصيدلة والعلوم والتكنولوجيا (UMFASST) برومانيا، الذى يعقد بالجامعة الرومانية على مدى يومى 3، 4 أكتوبر 2019، وذلك بموجب التعاون المستمر بين الجامعتين، حيث يشارك أستاذان من هندسة الزقازيق محاضرتين فى الجلسة العامة فى افتتاح المؤتمر متحدثين رئيسيين هما الدكتور عبد العظيم محمد نجم الأستاذ بقسم الهندسة المدنية والمدير التنفيذى لمركز الأزمات والكوارث ويلقى محاضرة بعنوان "الربط بين الجامعة البيئة الخضراء والصناعة"، والدكتور أحمد حسين إبراهيم الأستاذ بقسم الهندسة الإنشائية ويلقى محاضرة بعنوان " المناهج الإدارية للصناعة: منظور الثقافة التنظيمية.

صرح بذلك الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعقد سنويا ويشارك فى تنظيمه هذا العام أربعة جامعات منها جامعة الزقازيق التى سبق لها المشاركة فى تنظيمه المؤتمر أعوام 2016، 2017 ، 2018.

وأضافت الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة الزقازيق تسعى دائما لبناء التعاون والشراكة العالمية فى مجالات البحث العلمى انطلاقا من رؤيتها الاستراتيجية فى دعم البحث العلمى وتطويره من خلال توفير بيئة مناسبة للتعاون العلمى على المستوى الدولى والإقليمى والمحلى وبناء جسور التواصل مع الجامعات الدولية والمؤسسات العلمية عن طريق تعزيز علاقات التعاون مع الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتحقيق شراكة بحثية حقيقية.