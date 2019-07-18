تهديدات بالقتل لقاضيين إيطاليين تعاملا مع قضية سفينة" سى ووتش 3"

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فإن "تلقى باتروناجو مظروفاً يحتوى على بارود، بينما تسلمت قاضى التحقيق فيلا ، التى أطلقت سراح القبطان كارولا راكيتا، رصاصة بندقية"، موضحة أن "قوات الدرك كارابينييرى ،تدخلت على الفور وهى تجرى التحقيقات فى الموقع".

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم عقد جتماعاً استثنائيا الليلة للجنة النظام والأمن العام فى أجريجنتو، برئاسة المحافظ داريو كابوتو، وذلك لبحث موضوع التهديدات الجديدة.

وكان وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى تعرض أيضا لتهديدات بالقتل ، وأعلن عن وصول "ظرف مجهول" فى مركز الفرز الآلى التابع لمكتب البريد الإيطالى فى سيستو فيورنتينو، مقاطعة توسكانا .

وكان بداخل الظرف المجهول ، رصاصة من عيار 22 ملفوفة بأوراق قصدير، وتجرى قوات الشرطة التحقيقات اللازمة.

وبهذا الصدد، قال سالفينى إن "أكثر من 100 تهديد بالعنف والموت وجه ضدى منذ أن أصبحت وزيرا، مضيفاً: "من الواضح أن كلمات كراهية تنطوى على نوع من الشر، تقنع بعض العقول المريضة، لكنها لا تخيفنى بالتأكيد".