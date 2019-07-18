تنفيذ 5867 حكم قضائى فى حملة أمنية فى القليوبية

القليوبية – فريق المحافظات

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، اليوم، من ضبط 275 محكومًا عليهم ، و 11 حكم جنائى خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط محكومًا عليهم بإجمالى 5867 أحكام منفذة "725حكمًا جزئيًا و145 حكمًا مستأنف" ، وتحصيل 4731 جنيه غرامات، وتحرير 185 مخالفة. كما تم ضبط 32 مخالفة وهم 5 اشغال طريق – 17 إزالة فورية – 8 بائع متجول – 10 فرش مؤقت.