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تنفيذ 1575 حكما متنوعا وضبط 104 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الخميس، 18 يوليه 2019 09:34 م
تنفيذ 1575 حكما متنوعا وضبط 104 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم

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نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء عاطف،  مهران  مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1575 حكمًا متنوعًا منها 1163حكمًا جزئيا  و57 حكم مستأنف و290 حكم غرامات و62 حكم مخالفات و3 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8800 جنيه قيمة مخالفات وغرامات. 

كما تمكنت الحملة من ضبط 104 متهمًا هاربا محكومًا عليه. تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

حملة امنية

تنفيذ احكام

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