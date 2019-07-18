تنفيذ 1575 حكما متنوعا وضبط 104 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء عاطف، مهران مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1575 حكمًا متنوعًا منها 1163حكمًا جزئيا و57 حكم مستأنف و290 حكم غرامات و62 حكم مخالفات و3 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8800 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 104 متهمًا هاربا محكومًا عليه. تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.