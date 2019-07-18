تمويل 5 آلاف مشروع للشباب بالغربية ضمن برنامج "مشروعك" وتوفير 11275 فرصة عمل

الغربية – مصطفى عادل

أعلن هشام السعيد محافظ الغربية، أن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية الممنوحة من قبل المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت قيمتها 578 مليون جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بمراكز وقرى المحافظة بإجمالي 5006 مشروعات تم تنفيذها، هذا بالإضافة إلى 273 مشروعا تحت الدراسة بتكلفة 88 مليونا و500 ألف جنيه.

يذكر أن هذه المشروعات تمثلت في مشاريع تجارية وزراعية وصناعية وخدمية وفرت 11275 فرصة عمل للشباب.

ووجه محافظ الغربية مسئولي الإدارة العامة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير جميع الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبى حاجة السوق من المنتجات المختلفة مما يساهم فى القضاء على البطالة، مؤكداً أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هي الأصل فى تطور الاقتصاد لتحولها مستقبلاً إلى مشروعات متوسطة أو كبيرة كما أنها تتميز بتوليدها للأفكار الجديدة للتنمية وتستوعب البطالة وتخلق مستثمرين صغار.