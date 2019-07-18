تقرير: أكثر من 40 مليون شخص حول العالم ضحايا للعبودية الحديثة

كتبت: إنجى مجدى

كشف تقرير لمؤسسة "ووك فرى" الحقوقية المناهضة للرق، أن أكثر من 40 مليون شخص حول العالم هم من ضحايا العبودية الحديثة.

وبحسب شبكة يورونيوز، الخميس، فإن التقرير ذكر أنه فى سبيل القضاء على العبودية فى جميع انحاء العالم، فإن الأمر يحتاج لتحرير 10 آلاف شخص يوميًا وعلى مدار العقد المقبل بكاملة، مشيرًا إلى فشل البلدان فى إحراز تقدم على صعيد هذا الملف.

ويقول التقرير إن للعبودية أوجه عديدة كالزواج القسرى واستغلال الأطفال وغيرها من الممارسات التى تنتقص من حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن أقل من نصف الدول حول العالم تعتبر العمل القسرى جريمة، كما أن معظم الدول لا ترى الزواج القسرى جريمة.