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تعليم الإسماعيلية: عدم تغيير الزى المدرسى مراعاة لظروف أولياء الأمور

الخميس، 18 يوليه 2019 06:47 م
تعليم الإسماعيلية: عدم تغيير الزى المدرسى مراعاة لظروف أولياء الأمور جانب من الاجتماع
الإسماعيلية - السيد فلاح

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عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم، اجتماعًا وإدارة المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية برئاسة أحمد الشريف مدير إدارة المتابعة بالمديرية لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمتابعة والاستعداد لبدء العام الدراسي.

وشدد الدكتور خالد خلف قبيصي، على استمرار قرار منع جمع التبرعات مؤكدًا انه أحال عدد من الوقائع إلى التحقيق كما تم استبعاد مدراء مدارس خالفوا هذا القرار بعد إحالتهم للشئون القانونية.

وتابع مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، بشأن الصيانة البسيطة مؤكدًا أن هناك تنسيق مع اللامركزية حيث تم صرف مستحقات كل مدرسة عليه أن تنتهى أى أعمال صيانة بسيطة بالمدرسة قبل بدء العام الدراسى حتى لاتتأثر العملية التعليمة.

وأشار قبيصى إلى أهمية أن يكون هناك متابعة مشددة لقرار منع تغيير الزى المدرسى، وذلك مراعاة لظروف أولياء الأمور وعدم الحاجة إلى تغيير الزى المدرسي، مؤكدًا أنه لابد أن تكون هناك خطة من جانب إدارة المتابعة وتقويم الأداء قبل بدء العام الدراسى ومواجهة أى أمور سلبية أو مخالفة للوائح والقوانين المنظمة بشأن انضباط العملية التعليمية.

 

 


الاسماعيليه

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