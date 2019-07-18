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تعرف على نسب إنجاز تنفيذ مشروعات مدينة المنصورة الجديدة

الخميس، 18 يوليه 2019 12:13 م
تعرف على نسب إنجاز تنفيذ مشروعات مدينة المنصورة الجديدة المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة
دمياط عبده عبد البارى

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أكد المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه جارٍ تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدة سكنية، وبلغت نسبة التنفيذ ببعض المواقع نحو 40 %..
 
وأوضح رجب أن نسبة التنفيذ بالكورنيش المطل على البحر المتوسط، وصلت إلى تنفيذ الكورنيش الشرقى بطول 800 م إلى 98٪، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربى بطول 1400 متر  إلى 55 %..
 
وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارٍ تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بـ"سكن مصر"، وبلغت نسبة الإنجاز 86 %، وجارٍ تنفيذ 11232 وحدة (468 عمارة) بـ"JANNA"، وبلغت نسبة الإنجاز 55 %،"،و " 197"عمارة بإجمالى "4728"وحدة بنسبة إنجاز 68٪، و"271"عمارة بإجمالى "6504"وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" بنسبة إنجاز 43٪.
 
وأشار المهندس محمد رجب، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إلى أنه تم عمل الجسات واعتماد الخوازيق لتنفيذ برجين،وجارٍ تنفيذ 1392 وحدة (58 عمارة) ذات طابع ساحلى،وبلغت نسبة التنفيذ ببعض المواقع إلى 24 %،وجارٍ تنفيذ مدرستين للتعليم الأساسى،و8 أسواق تجارية، ومركز طبى، وجارٍ البدء فى تنفيذ بعض الكليات مثل "كلية القانون الدولي وكلية الهندسية" بجامعة المنصورة ،والتى تبلغ مساحتها 67 فداناً جنوب المرحلة الثانية، وعلى بعد 240 متراً من المرحلة الأولي، وتضم الجامعة (كليات: القانون الدولي، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والهندسة، والعلوم الطبية، والصيدلة، والأسنان – مكتبة مركزية – مستشفى جامعى – مبنى إدارة – صالة رياضية – معارض)، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الأولى. 
 
وأضاف أن المساحة الإجمالية للمدينة 6270 فداناً، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى الجارى تنفيذ المشروعات بها حالياً 2063 فداناً.
 
 

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