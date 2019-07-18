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تعرف على قواعد ترتيب رغبات المرحلة الأولى بموقع التنسيق × 10 معلومات

الخميس، 18 يوليه 2019 12:00 ص
تعرف على قواعد ترتيب رغبات المرحلة الأولى بموقع التنسيق × 10 معلومات تنسيق إلكترونى - أرشيفية
وائل ربيعى

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يرصد "اليوم السابع"، قواعد وأسلوب ترتيب رغبات طلاب المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكترونى، إذ إنه من المقرر أن تنطلق أعمال المرحلة الأولى من التنسيق يوم الأحد المقبل.
 

1- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

2- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

3- يختار الطالب قطاع التخصص الذى يرغب فى الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة فى مجموعات.

4- تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

5- يجب على الطالب اختيار الكليات فى النطاق الجغرافى الأول قبل الاختيار بالنطاق التالى له.

6- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

7- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التى تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

8- بعد أن تنتهى من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التى قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

9-  يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) على حاسبك الشخصى حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

10-  إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.

 


 

 


تنسيق 2019

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اليوم السابع بلس

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