تعرف على قواعد ترتيب رغبات المرحلة الأولى بموقع التنسيق × 10 معلومات

يرصد "اليوم السابع"، قواعد وأسلوب ترتيب رغبات طلاب المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكترونى، إذ إنه من المقرر أن تنطلق أعمال المرحلة الأولى من التنسيق يوم الأحد المقبل.



1- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

2- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

3- يختار الطالب قطاع التخصص الذى يرغب فى الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة فى مجموعات.

4- تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

5- يجب على الطالب اختيار الكليات فى النطاق الجغرافى الأول قبل الاختيار بالنطاق التالى له.

6- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

7- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التى تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

8- بعد أن تنتهى من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التى قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

9- يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) على حاسبك الشخصى حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

10- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.



