تعرف على الرسوم والمستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء بأسيوط الجديدة

أسيوط - محمود عجمى

أعلنت المهندسة جيهان أحمد عمار، القائم بتسيير أعمال جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، عن بدء استقبال طلبات التقنين بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، وذلك للتصالح فى مخالفات البناء وتفعيلا للقانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بمخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأضافت رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أن رسوم فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع لمسطح الأعمال المخالفة حتى 250 مترا مربعا يتم دفع 500 جنيه رسوم، وأكثر من 250 مترا حتى 500 متر، يتم دفع 1000 جنيه، بينما أكثر من 500 متر حتى 1000 متر مربع يتم دفع رسوم 2000 جنيه، وأكثر من 1000 متر حتى 2000 متر يتم دفع 3000 جنيه رسوم، أما أكثر من 3 آلاف متر مربع حتى 4 آلاف متر، يتم دفع 4000 جنيه رسوم، أكثر من 4 آلاف متر مربع، يتم سداد 5000 جنيه رسوم.

"اليوم السابع" ينشر المستندات المطلوبة لتقديم طلب تصالح وتقنين الأوضاع لبعض المخالفات البنائية بمدينة أسيوط الجديدة.

1- صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.

2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

3- المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتى :-

- المستند الدال على تاريخ الاجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

- المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار " كهرباء - مياه - تليفونات".

- مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية .

- عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى.

- صورة ملتقطة من القمر الصناعى.

- تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من أحدي كليات الهندسية بالجامعات المصرية أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.

4- نسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ علي الطبيعية معتمدتان من مكتب هندسي.

5 - نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجدا.

6- تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى في الهندسية الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشأت المعمدنية بحسب الأحوال على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للأشغال.

7- الإيصال الدال على سداد رسوم فحص الطلب.