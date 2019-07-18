تعرف على الإسعافات الأولية عند التعرض لعضات الثعابين والحيات × 6 معلومات

كتب وليد عبد السلام

يتعرض البعض لعضات الثعابين والحيات ما يتطلب الحذر الشديد منها، حتى لا يقع الشخص تحت مخاطرها التى قد تسبب الوفاة حال عدم الإسعاف سريعا.

"اليوم السابع" يستعرض الإسعافات الأولية التى يجب اتخاذها حال التعرض لعضات الثعابين على أن يتم النقل للمستشفى سريعا.

1- قم بتهدئة المصاب وأطلب منه عدم الحركة.

2- عدم تحريك الجزء المصاب.

3- اجعل موضع العضة أخفض من مستوى القلب دائما.

4- امسح مكان الإصابة بالكحول أو الماء والصابون.

5- اربط فوفق العضة وتحتها بحوالى 5 سم إن أمكن.

6- قم بتبريد المكان بالثلج لتخفيف الألم وتقليل امتصاص السم.