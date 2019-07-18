تعرف على إجراءات تحميك من حريق العقارات بسبب ارتفاع الحرارة

يتسبب ارتفاع دراجات الحرارة فى اندلاع حرائق داخل العقارات السكنية بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية ، ولتفادى حصوله يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق :
-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.
-قطع التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.
-لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.
-لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.
-لا توصل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار الكهربى.
-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.
-الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية لعدد ساعات طويل مثل التكييفات التى ينجم عنها الحرائق.
-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.
-عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة