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تعرف على إجراءات تحميك من حريق العقارات بسبب ارتفاع الحرارة

الخميس، 18 يوليه 2019 08:00 ص
تعرف على إجراءات تحميك من حريق العقارات بسبب ارتفاع الحرارة حريق شقة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يتسبب ارتفاع دراجات الحرارة فى اندلاع حرائق داخل العقارات السكنية  بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية ، ولتفادى حصوله يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق :

-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

-قطع التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

-لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

-لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

-لا توصل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار الكهربى.

 -تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

-الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية لعدد ساعات طويل مثل التكييفات التى ينجم عنها الحرائق.

-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

-عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.


حرائق الشقق

الماس الكهربى

سيارات الاطفاء

الادوات الكهربائية الصينى

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