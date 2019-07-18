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تشغيل أول جهاز لفرم وتعقيم النفايات الطبية بمستشفى شبرا الخيمة المركزى

الخميس، 18 يوليه 2019 08:22 ص
تشغيل أول جهاز لفرم وتعقيم النفايات الطبية بمستشفى شبرا الخيمة المركزى جهاز فرم وتعقيم النفايات الطبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، توريد وتركيب وتشغيل أول وحدة فرم وتعقيم للنفايات الطبية الخطرة بمستشفى أبو المنجا المركزى، مشيرا إلى أن المفرمة هى الأولى من نوعها، على مستوى محافظة القليوبية ومستشفيات مديرية الصحة بالقليوبية العامة والمركزية والنوعية.

وأكدت الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائى أن هذا الجهاز الذى بلغت تكلفته 4 ملايين جنيه سعة 25 لترا / دورة 30 دقيقة، ويعد صديقا للبيئة، حيث إنه يعمل بتكنولوجيا خاصة لا تتضمن تقنية حرق النفايات، وقد تم تشغيله بعد الحصول على الموافقة البيئية طبقا لمعايير وزارة البيئة.

وأوضحت أن الجهاز يقوم بفرم ثم تعقيم نفايات المستشفيات التى تحمل درجة عالية من الخطورة فى نقل العدوى والتلوث، وتتم فى نفس الموقع دون انبعاث مواد ضارة إلى المحيط الخارجى.

ومن ناحيتها أشارت الدكتورة غادة حجازى مدير وحدة النفايات الطبية الخطرة بالقليوبية إلى أن التعقيم يتم بحرارة الاحتكاك، حيث تصل درجة الحرارة إلى 150° مئوية بالإضافة إلى تدمير المخلفات الطبية أثناء طحنها وتحويلها إلى مسحوق داكن اللون جاف، والذى يتميز بدوره بأنه خال من النفايات الحادة، عديم الرائحة، غير قابل لإعادة التصنيع.

وتابعت أنه تتميز الأجهزة المستخدمة لهذه التقنية بالحجم المدمج حيث يمكن تركيبها فى غرفة عادية ولا تحتاج لمولد بخار وتستخدم مياه الصنبور العادى، فلا تحتاج إلى ميسر مياه وتتم تعبئة مسحوق المعالجة فى أكياس عادية، كما تم تدريب العمالة اللازمة للتشغيل بأعلى كفاءة وبإشراف ادارة النفايات الطبية بالمديرية.

وفى هذا السياق أكد الدكتور سيد مراد مدير عام إدارة الطب العلاجى، أن احتواء مستشفى أبو المنجا المركزى على أحدث المعدات مثل المفرمة نقلة نحو بيئة نظيفة خالية من الأضرار بالبيئة ويمثل إنجازا جديدا انضم إلى إنجازات مديرية الصحة بالقليوبية، بالإضافة إلى نجاح مديرية الشئون الصحية بالقليوبية وتميزها فى القضاء على فيرس سى وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمصر خالية من فيرس 2020.

وأردف مراد أنه قد تم تزويد جميع مستشفيات التطوير بالقليوبية وهى "كفر شكر، الخانكة المركزى، قها المركزى"، بأجهزة فرم وتعقيم وتم الانتهاء من كل الإجراءات اللازمة لها من التراخيص والموافقات البيئية وسوف يتم تشغيلها فور استلام وتشغيل هذه المستشفيات.

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صحة القليوبية

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فرم النفايات الطبية

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