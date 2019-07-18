تسجيل حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الإفريقية جنوب غربى الصين

بكين(أ ش أ)

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، تسجيل حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الإفريقية فى مقاطعة (سيتشوان) جنوب غربى البلاد.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الخميس، أن الإصابات تم اكتشافها فى مزرعة بها 102 خنزير فى محافظة جياجيانج بمدينة ليشان بمقاطعة (سيتشوان).. حيث تسبب المرض الفيروسى فى إصابة 21 خنزيرا.

وأوضحت أنه تم على الفور إرسال فريق إلى المنطقة، وبدأت السلطات المحلية الاستجابة لحالات الطوارىء لحجز الخنازير المصابة وإعدامها، فيما قررت الوزارة حظر نقل جميع الخنازير والمنتجات ذات الصلة إلى خارج المنطقة المكتشف بها المرض أو إلى داخلها.

يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية لا تصيب سوى الخنازير، حيث لم تسجل أية إصابة بين البشر حتى الآن، وأبلغت الصين عن ظهور أول حالة إصابة بالمرض فى أغسطس 2018 فى مقاطعة (لياونينج) شمال شرقى البلاد، فيما تم الإبلاغ عن حالات تفش لاحقة فى العديد من المقاطعات الأخرى.