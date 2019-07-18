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ترامب يكثف هجومه على النائبات الديمقراطيات بالكونجرس فى حشد انتخابى

الخميس، 18 يوليه 2019 09:55 ص
ترامب يكثف هجومه على النائبات الديمقراطيات بالكونجرس فى حشد انتخابى ترامب
واشنطن (أ.ش.أ)

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كثف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هجماته ضد النائبات الديمقراطيات الأربع بالكونجرس اللاتى ينحدرن من أقليات عرقية مختلفة بعد انتقاده السابق لهن فى سلسلة من تغريداته على موقع " تويتر".

وهاجم الرئيس الأمريكى مجددا النائبات الأربع خلال حشد انتخابي له بولاية نورث كارولاينا الأمريكية ، حيث أمضى جانبا كبيرا من وقت خطابه أمام مؤيديه للحديث عن النائبة الأمريكية صومالية الأصل إلهان عمر.

وقد تجاوب مع ترامب مؤيدوه بأن صاحوا " أعدها لبلدها" فى إشارة لتغريدته المثيرة للجدل والتى قال فيها إنه على النائبات أن يعدن إلى البلدان التي أتين منها ، وقد برر هذا القول فى تغريدة لاحقة بأنه إن كانت أمريكا لا تروق لهن فعليهن الرحيل منها.

في المقابل ، أكدت النائبات الأربع ، إلهان عمر نائبة مينيسوتا، ورشيدة طليب عن ميتشجان ، وأليكساندريا أوكاسيو كورتيز عن نيويورك ، وآيانا بريسلى عن ماساتشوسيتس ـ فى ردود فعل مختلفة أنهن أمريكيات وأن وطنهن الولايات المتحدة ، واتهمن الرئيس ترامب بالعنصرية ضدهن.

 


ترامب

نائبات بالكونجرس

الكونجرس

امريكا

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