ترامب يكثف هجومه على النائبات الديمقراطيات بالكونجرس فى حشد انتخابى

واشنطن (أ.ش.أ)

كثف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هجماته ضد النائبات الديمقراطيات الأربع بالكونجرس اللاتى ينحدرن من أقليات عرقية مختلفة بعد انتقاده السابق لهن فى سلسلة من تغريداته على موقع " تويتر".

وهاجم الرئيس الأمريكى مجددا النائبات الأربع خلال حشد انتخابي له بولاية نورث كارولاينا الأمريكية ، حيث أمضى جانبا كبيرا من وقت خطابه أمام مؤيديه للحديث عن النائبة الأمريكية صومالية الأصل إلهان عمر.

وقد تجاوب مع ترامب مؤيدوه بأن صاحوا " أعدها لبلدها" فى إشارة لتغريدته المثيرة للجدل والتى قال فيها إنه على النائبات أن يعدن إلى البلدان التي أتين منها ، وقد برر هذا القول فى تغريدة لاحقة بأنه إن كانت أمريكا لا تروق لهن فعليهن الرحيل منها.

في المقابل ، أكدت النائبات الأربع ، إلهان عمر نائبة مينيسوتا، ورشيدة طليب عن ميتشجان ، وأليكساندريا أوكاسيو كورتيز عن نيويورك ، وآيانا بريسلى عن ماساتشوسيتس ـ فى ردود فعل مختلفة أنهن أمريكيات وأن وطنهن الولايات المتحدة ، واتهمن الرئيس ترامب بالعنصرية ضدهن.