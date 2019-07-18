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ترامب لنادية مراد: "حصلت على نوبل؟ شىء لا يصدق..لماذا قاموا بمنحها لك؟"

الخميس، 18 يوليه 2019 12:54 م
ترامب لنادية مراد: "حصلت على نوبل؟ شىء لا يصدق..لماذا قاموا بمنحها لك؟" ترامب ونادية مراد
كتبت ريم عبد الحميد

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خلال لقائه من عدد من الناجين من الاضطهاد الدينى، بدا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لا يعرف العمل الذى قامت به الناشطة الإيزيدية نادية مراد ولا سبب حصولها على جائزة نوبل.

 

 وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، فإن مراد التى كانت واحدة من آلاف النساء والفتيات التى تعرضن للاستعباد الجنسى على يد داعش عام 2014، انضمت لمجموعة من الناجين من الاضطهاد الدينى الذين التقى بهم ترامب فى المكتب البيضاوى على هامش اجتماع كبير لوزارة الخارجية.

 

 وبعد أن شرحت مراد كيف قُتلت والدتها وأشقائها الستة، وأن هناك 3 آلاف إيزيديين لا يزالوا مفقودين ردا ترامب قائلا: "وحصلت على جائزة نوبل؟ هذا لا يصدق.. لماذا قاموا بمنحها لك؟".

 

وبعد أن توقفت قليلا كررت مراد التى حصلت على جائزة نوبل للسلام العام الماضى قصدتها، وقالت إنه بعد كل ما حدث لها لم تستسلم.

 

وأوضحت للجميع أن داعش اغتصب آلاف النساء الإيزيديات. وتابعت قائلة "من فضلك افعل شىء، إنه لا يتعلق بعائلة واحدة".

وبدا أن ترامب لا يدرك الكثير عندما طلبت منه مراد أن يضغط على الحكومتين العراقية والكردية لتوفير ظروف آمنة للإيزيدين لكى يعودوا،  فرد قائلا"لكن داعش انتهى والآن هم الأكراد، ومن؟ قبل أن يقول لها أعرف المنطقة جيدا ".

 


دونالد ترامب

نادية مراد

الايزيديين

جائزة نوبل

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