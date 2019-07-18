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ترامب: أمريكا لا تدرس فرض عقوبات على تركيا حاليا

الخميس، 18 يوليه 2019 07:21 م
ترامب: أمريكا لا تدرس فرض عقوبات على تركيا حاليا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تدرس حاليا فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة دفاع جوي روسية،جاء ذلك بعد يوم من قول البيت الأبيض إن شراء تركيا للمنظومة يجعل وجود أنقرة في برنامج المقاتلة إف-35 مستحيلا.

وذكرت محطة سي.إن.إن ترك التلفزيونية فى وقت سابق أن المتحدث باسم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عبر عن "قلق" بلاده اليوم الخميس من قرار واشنطن استبعاد تركيا من برنامج المقاتلة.

ونقلت المحطة عن إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان قوله إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن، العضوين في حلف شمال الأطلسي، لا يمكن أن تبقى جيدة في ظل مثل تلك القرارات الأحادية الجانب.


ترامب

أمريكا

تركيا

اس 400

إف 35

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