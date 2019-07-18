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تحرير 605 محاضر متنوعة وتنفيذ 2815 إزالة إدارية خلال أسبوع بحملات فى القاهرة

الخميس، 18 يوليه 2019 02:20 م
تحرير 605 محاضر متنوعة وتنفيذ 2815 إزالة إدارية خلال أسبوع بحملات فى القاهرة إزالة إشغالات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة باستمرار مواجهة جميع المظاهر السلبية وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين، مع التركيز فى القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكل الأحياء وتوفير البديل الملائم لهم والأسواق النموذجية ورفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة، و مراجعة تراخيص الكافيات والمقاهى والمحلات وإغلاق المخالف منها والغير ملتزمة باشتراطات الترخيص.

وأعلن اللواء هشام أبو النصر، مدير إدارة شرطة المرافق أن الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات خلال الأسبوع  الماضى، أسفرت عن تحرير334 محاضر إشغال طريق و2815 إزالة إدارية و57 محضر إدارة بدون ترخيص و 1 محضر إعلان بدون ترخيص  و51 محاضر تلوث بيئة و2 توك توك وتحرير 160 بائع متجول مع رفع 11 عربات يد لبيع الخضار و6 عربة كارو وإزالة 7 لافتة إعلانية و3 فاترينة لبيع مأكولات و3 عربات فول، وشملت الحملة أيضا تنفيذ 7 قرار غلق أدارى  ، تم مصادرة الاشغالات وايداعها بمخازن الأحياء والمرافق محاضر وإحالة المخالفين للنيابة المختصة .

 وأشار أبو النصر أن الحملات شملت أحياء المنطقة الشرقية  وهى حى عين شمس والنزهة وحى مدينة نصر شرق ، وكذلك امتدت الحملة لتشمل قطاعات من حي المرج والمطرية .

أما أحياء المنطقة الشمالية التى شملتهم الحملات هي  حي الساحل  والزاوية  وحى الوايلى والظاهر. وكذلك إحياء المنطقة الغربية وهى حي الموسكى والأزبكية وعابدين مع شن حملتين منفصلتين صباحية ومسائية بحي السيدة زينب .

وأضاف أبو النصر أنه تم استكمال تنفيذ عدد من قرارات الإزالة حيث تم إزالة عقار مقام بدون ترخيص بشارع الوحدة بحي دار السلام وتنفيذ قرار إزالة جزئيا للعقار رقم 37 شارع المنجلة بحى الدرب الأحمر بإخلاء العقار من السكان والمنقولات وتمت إزالة أجزاء من الدور الثانى فوق الأرضى وإزالة 3 محلات بالدور الأرضى ملاصقة للعقار عبارة عن حوائط من الطوب وأسقف خراسانية .

 


 

 

القاهرة

رفع الاشغالات

ازالة مخالفات

محافظة القاهرة

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