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تحرير 1485 مخالفة مرورية وتمشيط 13 مزرعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

الخميس، 18 يوليه 2019 07:51 ص
تحرير 1485 مخالفة مرورية وتمشيط 13 مزرعة فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة أمنية - ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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شنت مديرية أمن المنوفية حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، للقضاء على المخالفات والحد منها وتحقيق حالة من السيولة المرورية بالميادين والطرق الرئيسية وتحقيق حالة من الأمن لدى المواطنين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 1485 مخالفة مرورية متنوعة، كما شملت تنفيذ 53 قرار إزالة فورية تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية، وتنفيذ 42 قرار تعد على منافع الرى، و12 قرار تعد على منافع هيئة السكة الحديد، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

وفى نفس السياق شنت المديرية حملة مكبرة بالظهير الصحراوى بمدينة السادات، أسفرت عن  فحص 13 مزرعة دائرة مركز السادات، وفحـص 39 شخصا وتبين وجود 5 عاطلين هاربين من 9 أحكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 30 شقة مفروشة، و74 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين.


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الظهير الصحراوي

المنوفية

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