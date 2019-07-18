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الخميس، 18 يوليه 2019 03:40 م
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تحرير 1136 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الخميس، 18 يوليه 2019 03:16 م
تحرير 1136 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية العميد حمدى عبدالنبى مدير مرور الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات، وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير امن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.
 
وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1136 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 416 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و62 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و56 مخالفة انتظار خاطئ وحجز6 سيارات و97 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو43 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وتحرير12 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 19 مخالفة بيئة و 89 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 19 مخالفة خط السير و27 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و27 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 25 رخصة للسير يسار الطريق.
 
كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 42 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 33 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و22 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و29 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على سيارة متروكة و23 مخالفة إزالة فاميه وتحرير53 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و47 مخالفة مواقف عشوائية و15 مخالفة طمس لوحات معدنية .
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.
 
 

امن الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

حملة مرورية

مرور الاسماعيلية

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