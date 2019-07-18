تحرير 102 محضر ومخالفة فى حملات لضبط الأسواق بالأقصر وبنى سويف

الأقصر – أحمد مرعى بنى سويف أيمن لطفى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية فى إطار تعليمات الدكتور تامر صلاح وكيل أول وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 65 محضر ومخالفة تموينية بمعرفة مفتشى التموين، شملت محضر غلق مستودع بوتاجاز، ومحضر عدم إعلان عن سعر اسطوانة البوتاجاز(مستودع)، ومحضر عدم وجود سجل 21بترول مستودع بوتاجاز، و6 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و15 محضر عدم إعلان عن الأسعار/مخالفة القرار 330 لسنة 2019، ومحضر تصرف دقيق مخابز بلدية (2 شيكارة)، و16 محضر عدم وجود شهادة صحية، و3 محاضر عدم نظافة مخبز بلدى، و3 محاضر توقف مخبز بلدى، و7 محاضر عدم وجود سجلات بمخبز بلدى، و8 محاضر إنتاج خبز غير مطابق المواصفات، ومحضري عدم الاحتفاظ بفواتير/ مخالفة القرار 330لسنة 2019 ، 10كيلو مكرونة، 24 كيلو زيت سيارات، ومحضر سلع منتهية الصلاحية 300 كيلو بويات.

ومن جانب أخرناقش المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف تقرير لجنة حماية المستهلك، والتى تختص بتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجارى وضبط السلع المخالفة أومنتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.

وتضمن التقرير الإشارة إلى قيام اللجنة بحملة تموينية شملت مدينة بنى سويف ومركز الفشن، بالتنسيق مع مديرية التموين، تمكنت خلالها من تحرير 37 مخالفة متنوعة شملت: 15 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و13مخالفة لعدم حمل شهادات صحية، 5 مخالفات خاصة بعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز، و2 مخالفة للذبح خارج المجزر، و2 مخالفة لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات وحيازة سلع منتهية الصلاحية

يذكر أن محافظ بنى سويف أصدر فى وقت سابق قراراً بتشكيل "لجنة حماية المستهلك" التى تضم: الرقابة التموينية، حماية المستهلك، مباحث التموين، الصحة، والطب البيطرى وبإشراف وتنسيق كامل مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة،بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى،حيث يتم إعداد تقرير أعمال بصفة مستمرة وعرضه على المحافظ، نظراً لما لملف التموين من أولوية في أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة.