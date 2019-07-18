سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 04:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

"تحت شعار أطفال خالية من فيروسc ".. طب سوهاج تحتفل بشفاء 18 طفلا

الخميس، 18 يوليه 2019 03:37 م
"تحت شعار أطفال خالية من فيروسc ".. طب سوهاج تحتفل بشفاء 18 طفلا طب سوهاج تحتفل بشفاء 18 طفلا من فيروس سى
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

‫شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعمانى عميد كلية الطب البشرى احتفال قسم طب الاطفال بكلية الطب البشرى بانتهاء فترة علاج 18 طفلا من فيروس c، وذلك بحضور الدكتور خالد قابيل المدير التنفيذى للجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد‫، والدكتور صلاح رشدى وكيل الكلية، والدكتور مصطفى ابو سديرة رئيس قسم الاطفال، والدكتور حمدى سعد مدير المستشفى الجامعى وعدد من الاطفال واسرهم.

‫وقال "عزيز" إنه تم علاج 18طفلا بالمجان كمرحلة اولى على مدار 3 شهور، من خلال التعاون بين الجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد ومركز علاج الأطفال المصابين بفيروس سى داخل المستشفى الجامعي.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بتنفيذ تلك المبادرة داخل الجامعة، مشيداً بدور الدولة المصرية فى القضاء على فيروس c من خلال حملة 100 مليون صحة، مؤكدا أن الجامعة تعمل على توفير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل خدمة المجتمع، والحفاظ على صحتهم.

وقال الدكتور حسان النعمانى، إن قسم الأطفال يعد من الأقسام المتميزة داخل كلية الطب، والذى يقوم بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأطفال من مختلف محافظات الصعيد، وتعمل إدارة الجامعة على تطوير وتقديم الدعم لوحداته المختلفة من أجل تحسين وتطوير العمل بداخله لخدمة المرضى المترددين عليه.

وأوضح الدكتور مصطفى أبو سديرة، أن وحدة علاج الأطفال المصابين بفيروس c داخل المستشفى الجامعى تستقبل الأطفال يومين فى الأسبوع يوم الأحد والأربعاء، وذلك للكشف عليهم وصرف العلاج، واجراء التحاليل اللازمة مجاناً، حيث إن تكلفة علاج الطفل الواحد تتراوح بين خمسة الى سته الاف جنيه.

كما تحدث الدكتور خالد قابيل عن مرض فيرس c وكيفية اكتشافه والوقاية منه، الى جانب معرفة كيفية الحفاظ على الكبد، وطرق العلاج، بهدف تعليم الاطفال كيفية الحفاظ على صحتهم، وتجنبهم الاصابه بهذا المرض، وايضاً توعية الاهالى بطرق التعامل مع اطفالهم المرضي.

من الجدير بالذكر أنه تم خلال الاحتفال تسليم الأطفال حقائب تحتوى على بعض المستلزمات الشخصية لتعليمهم طرق الوقاية من فيروس سى وتجنبهم الإصابة بهذا المرض.

 

طب سوهاج تحتفل بشفاء 18 طفلا من فيروس سى (5)
طب سوهاج تحتفل بشفاء 18 طفلا من فيروس سى 

 

طب سوهاج تحتفل بشفاء 18 طفلا من فيروس سى (6)
طب سوهاج تحتفل بشفاء 18 طفلا من فيروس سى

 

طب سوهاج تحتفل بشفاء 18 طفلا من فيروس سى (7)
طب سوهاج تحتفل بشفاء 18 طفلا من فيروس سى
 
طب سوهاج تحتفل بشفاء 18 طفلا من فيروس سى (1)
طب سوهاج تحتفل بشفاء 18 طفلا من فيروس سى

 

طب سوهاج تحتفل بشفاء 18 طفلا من فيروس سى (2)
طب سوهاج تحتفل بشفاء 18 طفلا من فيروس سى

 

طب سوهاج تحتفل بشفاء 18 طفلا من فيروس سى (3)
طب سوهاج تحتفل بشفاء 18 طفلا من فيروس سى 

 

طب سوهاج تحتفل بشفاء 18 طفلا من فيروس سى (4)
طب سوهاج تحتفل بشفاء 18 طفلا من فيروس سى

سوهاج

اخبار سوهاج

جامعة سوهاج

مرضى فيروس سى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

وفاة الفنان شوقى طنطاوى.. ومحمد صبحى ينعيه: "ستظل فى قلبى"

وفاة الفنان شوقى طنطاوى.. ومحمد صبحى ينعيه: "ستظل فى قلبى"

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة