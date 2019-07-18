"تحت شعار أطفال خالية من فيروسc ".. طب سوهاج تحتفل بشفاء 18 طفلا

سوهاج محمود مقبول

‫شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعمانى عميد كلية الطب البشرى احتفال قسم طب الاطفال بكلية الطب البشرى بانتهاء فترة علاج 18 طفلا من فيروس c، وذلك بحضور الدكتور خالد قابيل المدير التنفيذى للجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد‫، والدكتور صلاح رشدى وكيل الكلية، والدكتور مصطفى ابو سديرة رئيس قسم الاطفال، والدكتور حمدى سعد مدير المستشفى الجامعى وعدد من الاطفال واسرهم.

‫وقال "عزيز" إنه تم علاج 18طفلا بالمجان كمرحلة اولى على مدار 3 شهور، من خلال التعاون بين الجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد ومركز علاج الأطفال المصابين بفيروس سى داخل المستشفى الجامعي.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بتنفيذ تلك المبادرة داخل الجامعة، مشيداً بدور الدولة المصرية فى القضاء على فيروس c من خلال حملة 100 مليون صحة، مؤكدا أن الجامعة تعمل على توفير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل خدمة المجتمع، والحفاظ على صحتهم.

وقال الدكتور حسان النعمانى، إن قسم الأطفال يعد من الأقسام المتميزة داخل كلية الطب، والذى يقوم بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأطفال من مختلف محافظات الصعيد، وتعمل إدارة الجامعة على تطوير وتقديم الدعم لوحداته المختلفة من أجل تحسين وتطوير العمل بداخله لخدمة المرضى المترددين عليه.

وأوضح الدكتور مصطفى أبو سديرة، أن وحدة علاج الأطفال المصابين بفيروس c داخل المستشفى الجامعى تستقبل الأطفال يومين فى الأسبوع يوم الأحد والأربعاء، وذلك للكشف عليهم وصرف العلاج، واجراء التحاليل اللازمة مجاناً، حيث إن تكلفة علاج الطفل الواحد تتراوح بين خمسة الى سته الاف جنيه.

كما تحدث الدكتور خالد قابيل عن مرض فيرس c وكيفية اكتشافه والوقاية منه، الى جانب معرفة كيفية الحفاظ على الكبد، وطرق العلاج، بهدف تعليم الاطفال كيفية الحفاظ على صحتهم، وتجنبهم الاصابه بهذا المرض، وايضاً توعية الاهالى بطرق التعامل مع اطفالهم المرضي.

من الجدير بالذكر أنه تم خلال الاحتفال تسليم الأطفال حقائب تحتوى على بعض المستلزمات الشخصية لتعليمهم طرق الوقاية من فيروس سى وتجنبهم الإصابة بهذا المرض.



طب سوهاج تحتفل بشفاء 18 طفلا من فيروس سى



طب سوهاج تحتفل بشفاء 18 طفلا من فيروس سى



طب سوهاج تحتفل بشفاء 18 طفلا من فيروس سى



طب سوهاج تحتفل بشفاء 18 طفلا من فيروس سى



طب سوهاج تحتفل بشفاء 18 طفلا من فيروس سى



طب سوهاج تحتفل بشفاء 18 طفلا من فيروس سى