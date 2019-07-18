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تجديد حبس 5 متهمين بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها فى المكياج

الخميس، 18 يوليه 2019 09:28 م
تجديد حبس 5 متهمين بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها فى المكياج أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس 5 متهمين 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، لقيامهم بالاستيلاء علي مبلغ 3 ملايين جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها لهم فى فى مجال مستحضرات التجميل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.
 
وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهمين اشتركوا فى الاستيلاء مبالغ مالية بلغت قيمتها نحو ( 3,000,000) جنيه بقصد توظيفها توظيفها واستثمارها لهم فى مجال مستحضرات التجميل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وأن أحد المتهمين مالك شركة للاستثمار وإدارة المشروعات تلقى مبالغ مالية منه وضحاياه بلغ إجماليها  ثلاثة ملايين جنيه، وان أحد المتهمين محبوس على ذمة قضية "نصب".
 

توظيف الاموال

الرشوة

الاموال العامه

حبس النصابين

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