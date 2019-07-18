تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 1.2 مليون جنيه بزعم توظيفها

كتبت أمنية الموجي

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة القاهرة الجديدة حبس متهم 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات لقيامه بالاستيلاء علي مليون و 200 ألف جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون .

وذكرت التحريات ، أن المتهم استولي علي مبالغ مالية من الشاكيين بلغت قيمتها نحو مليون و 200 ألف جنيه بقصد توظيفها فى مجال تجارة الملابس، مقابل الحصول على أرباح شهرية ، ولم يلتزم بذلك وإمتنع عن رد المبالغ المالية لأصحابها، وان الجهات الأمنية ضبطت المتهم للمثول للتحقيق أمام الجهات المختصة.