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تجديد حبس متهم استولى على مليون جنيه بزعم توظيفها فى الاستثمار العقارى 15 يومًا

الخميس، 18 يوليه 2019 06:27 م
تجديد حبس متهم استولى على مليون جنيه بزعم توظيفها فى الاستثمار العقارى 15 يومًا أموال-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس متهم 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات لقيامه بالاستيلاء علي مبلغ مليون جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال تجارة الأراضى، والاستثمار العقارى مقابل أرباح بالمخالفة للقانون.
 
وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهم استولي علي مبالغ مالية بلغت قيمتها نحو مليون جنيه بقصد توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح سنوية ، تلقيا مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها ولم تلتزم بذلك وإمتنعوا عن رد المبالغ المالية لأصحابها، وأن هناك عدد من الضحايا لم يبلغوا عن الاستيلاء علي أموالهم أملا في استردادها. 
 
 

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