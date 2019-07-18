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تجديد حبس متهمة بمشاركة جماعة إرهابية 15 يومًا

الخميس، 18 يوليه 2019 08:39 م
تجديد حبس متهمة بمشاركة جماعة إرهابية 15 يومًا حبس -ارشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المتهمة " ألاء هشام "  15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة النيابة في اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
 
ووجهت النيابة إلي المتهمة في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
 
 
 
 
 
 

حبس متهمة بالانضمام

نشر اخبار كاذبة

نيابة امن الدولة

انضمام لجماعة إرهابية

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