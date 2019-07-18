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تجديد حبس عامل زراعى بالشرقية لاتهامه بقتل عم زوجته بمساعدة شقيقه

الخميس، 18 يوليه 2019 10:48 ص
تجديد حبس عامل زراعى بالشرقية لاتهامه بقتل عم زوجته بمساعدة شقيقه المجنى عليه
الشرقية - فتحية الديب

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قرر القاضى الجزئى رئيس محكمة جنح الحسينية، اليوم، تجديد حبس عامل زراعى وشقيقه، لقيامهما بقتل عم زوجة أحدهما، لخلافات بينهما بقرية الاتحاد كوبرى سليم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "أنور.ع" 49 سنة عامل زراعى، مقيم الاتحاد كوبرى سليم، دائرة مركز صان الحجر، للمستشفى العام، جثة هامدة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1863 إدارى مركز صان الحجر.
 
وتوصلت تحريات ضباط مباحث صان الحجر، برئاسة الرائد أحمد سليم، رئيس مباحث صان الحجر، إلى قيام كل من "وصفى.إ" 32 سنة عامل زراعى مقيم الاتحاد، وشقيقه "محمد" 33 سنة عامل زراعى، بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بمنجل.
 
وكشفت التحقيقات التى قام بها حافظ يسرى، وكيل نيابة الحسينية، حدوث مشادة بين المجنى عليه والمتهمين بسبب خلافات على قائمة المنقولات الزوجية، فقاما بالتعدى عليه بالضرب بمنجل بطعنة بالصدر والبطن.

الشرقية

مركز شرطة صان الحجر

خلافات النسب

اخبار الجريمة

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