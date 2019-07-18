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تأجيل دعوى فصل الموظفين الإخوان من الجهاز الإدارى للدولة لـ 5 سبتمبر

الخميس، 18 يوليه 2019 02:24 م
تأجيل دعوى فصل الموظفين الإخوان من الجهاز الإدارى للدولة لـ 5 سبتمبر مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

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قررت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والتى طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التى يشغلونها بالجهاز الإدارى للدولة، لجلسة 5 سبتمبر المقبل .

وذكرت الدعوى رقم 62862 لسنة 72 قضائية أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آنذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولى هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.

وأضاف محمود فى دعواه، أن أغلب هذه الوظائف تم التعيين بها بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة فى مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.

 

 

 


مجلس الدولة

فصل الموظفين المنتمين للاخوان

الجهاز الادارى

المفوضين

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