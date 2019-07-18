تأجيل دعوى عدم الاعتداد بحكم انهاء فرض الحراسة على نقابة المعلمين لـ21يوليو

كتب كريم صبحى

قررت محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة فى عابدين، تأجيل دعوى تطالب بعدم الاعتداد بحكم إنهاء فرض الحراسة على نقابة المعلمين لجلسة 21 يوليو.

كانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت سابقا بإنهاء فرض الحراسة على نقابة المعلمين، بعدما تقدم عدد من أعضاء النقابة ، بدعوى إنهاء الحراسة القضائية بالدعوى المرفوعة من الأمين العام بصفته ضد الحارس القضائى، ورئيس جدول الحراس القضائيين بمحكمة جنوب القاهرة، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية، والتي نصت على إنهاء الحراسة وإجراء انتخابات حرة نزيهة بإشراف قضائي كامل.