بوتين: سندعم أى قوى فى أوكرانيا تسعى لاستعادة العلاقات مع روسيا

أ ش أ

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، دعم موسكو لأى قوى سياسية فى أوكرانيا، تسعى لاستعادة العلاقات الثنائية الكاملة بين البلدين، وخلال لقائه زعيم مع الحزب الأوكرانى "منصة المعارضة - من أجل الحياة" فيكتور ميدفيتشوك، أكد بوتين أن مسألة استعادة العلاقات الروسية الأوكرانية بالكامل أمر مهم للغاية بالنسبة لموسكو، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" اليوم الخميس.



وأشار الرئيس الروسى إلى أن التوصل إلى تسوية كاملة للوضع فى شرق أوكرانيا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اتصال مباشر تجريها سلطات كييف مع ممثلى جمهوريتى لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد.



وأكد بوتين أنه لم يتم حل أى صراع فى التاريخ الحديث، دون مفاوضات مباشرة بين الأطراف المتصارعة، مضيفا فى الوقت ذاته أن موسكو ستفعل كل ما فى وسعها لضمان أن تسير هذه العملية بالسرعة المطلوبة و بالشكل اللازم.