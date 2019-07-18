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بـ130 مليون جنيه.. انتهاء تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بشبين الكوم

الخميس، 18 يوليه 2019 12:42 م
بـ130 مليون جنيه.. انتهاء تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بشبين الكوم محطه الصرف الصحى
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن المهندس رشدى السيد عمر، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه تم الانتهاء من مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى شبين الكوم بتكلفة تقديرية 130 مليون جنيه وبطاقة 30 ألف م3/يوم، موضحاً أن عدد المستفيدين من الخدمة 250 ألف نسمة وأن القرى المقرر ربط تصرفاتها على التوسعات ممتثلة فى قرى مخدومة  المصيلحة – ميت خلف – ميت مسعود – شبراباص – سنجرج – منشأة الشريكين – منشأة عصام – شنوفة – شنوان – كفر شنوان -  منشأة شنوان، وتم ربطها على معالجة الماى القائمة مؤقتاً، وقرية منشأة بخاتى وقد تم  نهو تنفيذ الأعمال بها، وجارى عمل تجارب التشغيل تمهيداً للتسليم الابتدائى للتشغيل والانتفاع وقرى الراهب – كفر دقماق – دكما وجارى العمل بها.
 
وأضاف "رشدى" أنه تم الانتهاء من مشروع صرف صحى منشأة شنوان بمركز شبين الكوم "تسليم ابتدائى" للتشغيل والانتفاع بتكلفة تقديرية 24 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المشروع عبارة  محطة رفع – شبكات إنحدار- خط طرد وقد تم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، مؤكداً أنه جارى أعمال التطهير والتسليك تباعاً لشبكة الانحدار والتسليم لشركة المياة للبدء فى التوصيلات المنزلية لاستفادة المواطنين من خدمة الصرف الصحى.
 
ومن جانبه أشار محافظ المنوفية إلى حرص  المحافظة على الانتهاء من جميع مشروعات البنية التحتية بالمحافظة وفق الجداول الزمنية المحددة ، مؤكداً أنه لن يتوانى فى اتخاذ أى قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
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المنوفيه

محافظه المنوفيه

محافظ المنوفيه

محطة معالجة

الصرف الصحى بالمنوفية

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