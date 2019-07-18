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بعد ما تروح الجيم..مشروبات وأطعمة هتخفف عنك ألم التمارين

الخميس، 18 يوليه 2019 08:00 م
بعد ما تروح الجيم..مشروبات وأطعمة هتخفف عنك ألم التمارين
كتبت فاطمة ياسر

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ممارسة الرياضة والذهاب للصالات الرياضية للحصول علي جسم رشيق، تعد من أبرز الأشياء التي ينصح بالقيام بها للحصول علي جسم مشدود ورشيق، ولذا عليك أخذ الرياضة  أسلوب حياة عليك القيام بها يوميا.

ونجد أن بعض الأشخاص بعد ممارسة التمارين الرياضية يعانون من ألم شديد في الجسم، ويتسبب ذلك في حدوث شلل في الحركة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أفضل المشروبات والأطعمة التي يجب تناولها بعد التمارين للتخلص من الم التمرين الشديد، وذلك وفقا لموقع " fitness".

- البيض..يعد من الأطعمة الجيدة للجسم، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من البروتين، وهذا الأمر يجعلها مميزة وهامة لصحتك، ولذا يمكنك تناوله بعد ممارسة التمارين الرياضية  فهو يقلل من حدة الألم، كما أنه يساعد علي ارتخاء العضلات بشكل كبير.

- عليك تناول مشروب الكاكاو بعد ممارسة التمارين الرياضية،  فهو من المشروبات التي تزيد من شعورك بالاسترخاء والراحة النفسية، كما أنه يعمل علي ارتخاء عضلات الجسم  ويحد من التعرض للتوتر والقلق.

-كما تعد القهوة، من المشروبات الجيدة التي تساهم في التخلص والقضاء علي الشعور بالم ما بعد التمارين الرياضية، وتعمل علي ارتخاء العضلات، وتساهم بشكل كبير في القضاء علي الشعور التوتر والقلق المرتبط بألم ما بعد التمارين، ولذا تناولك لفنجان صغير من القهوة بعد التمرين يساهم في القضاء علي الم ما بعد التمرين.

 


ممارسة الرياضة

الم ما بعد التمرين

الشعور بالم ما بعد التمرين

الم التمرين والتخلص منها

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