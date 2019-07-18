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بسبب الشك .. 3 آلاف درهم غرامة لزوجة صورت رسائل هاتف زوجها بالإمارات

الخميس، 18 يوليه 2019 03:59 م
بسبب الشك .. 3 آلاف درهم غرامة لزوجة صورت رسائل هاتف زوجها بالإمارات محكمة - ارشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قضت محكمة الجنح في إمارة رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة، بتغريم زوجة خليجية، بمبلغ 3 آلاف درهم، وتعويض بدل مؤقت بقيمة 3 آلاف درهم، وإلزامها بمصاريف الدعوى المدنية، بعد إدانتها في قضية الاطلاع على محتويات هاتف زوجها وتصوير الرسائل النصية الخاصة به، وذلك في الدعوى المرفوعة من زوجها.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به الزوج إلى النيابة العامة، ضد زوجته، يتهمها فيه بنقل صور ورسائل نصية من هاتفه إلى هاتفها دون إذنه، واعترفت المتهمة في التحقيقات أنها أقدمت على هذه الخطوة بعد شكها في علاقة زوجها بامرأة أخرى، حيث دفعها الشك في الرغبة في الحفاظ على حياتها الأسرية على التحقق من هذه الشكوك التي بدأت تساورها نتيجة لانشغال زوجها الدائم بالهاتف.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بمعاقبة المتهمة بالحبس والغرامة وفقاً للمادة 378 من قانون العقوبات الاتحادي الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ، وطالب محام الزوج  خلال جلسة المرافعة، بتطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات وتشديد العقوبة بحق المتهمة .


الامارات

راس الخيمة

محكمة

تغريم

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