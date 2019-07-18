بريطانيا تسعى لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن احتجاز ناقلة بالخليج

رويترز

قالت الحكومة البريطانية اليوم الخميس إنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بعد تقارير عن احتجاز إيران لناقلة أجنبية في الخليج وحثت السلطات الإيرانية على تهدئة التوترات.

ونقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إنه تم احتجاز ناقلة تهرب الوقود.

وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية "نسعى للحصول على مزيد من المعلومات بعد تقارير عن احتجاز ناقلة في الخليج. ونواصل حث السلطات الإيرانية على تهدئة الوضع في المنطقة.

"نراقب باستمرار الوضع الأمني هناك وملتزمون بالحفاظ على حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي".