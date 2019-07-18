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بدء اختبارات العاملين بالمحليات المتقدمين للتدريب بمركز سقارة 17 أغسطس المقبل

الخميس، 18 يوليه 2019 11:17 ص
بدء اختبارات العاملين بالمحليات المتقدمين للتدريب بمركز سقارة 17 أغسطس المقبل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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كشفت وزارة التنمية المحلية، أنه تحديد موعد الاختبارات القبلية التي تسبق تنفيذ الخطة التدريبية لمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للعام التدريبى الحالى،حيث تبدأ الاختبارات يوم السبت 17 أغسطس المقبل وحتى الخميس 29 أغسطس.
 
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن عدد المتدربين المستهدف بدء الاختبارات القبلية لهم 2160 متدرب من العاملين في الإدارة المحلية علي مستوي الجمهورية.
 
وكانت الوزارة قد أعلنت عن تنظيم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة ورشة عمل تبدأ السبت المقبل، وتستمر لمدة أسبوع، لبحث إجراءات تنفيذ الخطة التدريبية للعام المالي 2019/2020 بالتنسيق بين الوزارة وممثلي أعضاء منظومة التدريب بالمحافظات والمدربين أصحاب الحقائب التدريبية الجديدة التي سيتم تقديمها في مركز سقارة لأول مرة تلبية لاحتياجات المحافظات وقطاعات الوزارة.
 
وأكدت الوزارة أن ورشة العمل تهدف إلى وضع آليات وإجراءات تنفيذ خطة تدريب مركز سقارة للعام المالي الحالي ومراجعة وإقرار الدورات المدرجة بها بشكل نهائي، وتطوير منظومة التنسيق والتواصل والتعاون بين مركز سقارة والمحافظات فيما يخص التدريب وتنفيذ الخطة التدريبية الجديدة، كما تهدف الورشة إلى تطوير بيئة العمل التدريبية بمركز تدريب سقارة لزيارة معدلات رضا المتدربين وتحقيق أهداف الوزارة لتنمية قدرات العاملين بالمحافظات ورفع مهاراتهم العملية بما ينعكس علي تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
 

مركز التنمية المحلية بسقارة

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