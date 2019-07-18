بالميه والحاجة الساقعة.. هكذا تغلب المواطنون على موجة الحر..فيديو

تصوير خالد كامل

رصد كاميرا "اليوم السابع" كيف تغلب المواطنون على الموجة الحارة التى تضرب البلاد، حيث من المتوقع أن تنكسر اليوم تلك الموجة التى ضربت كافة الأنحاء بالجمهورية على ان تواصل انخفاضها بدءا من الغد .

كانت موجة حارة ضربت البلاد، أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد "السوشيال ميديا" أنباء تفيد بوصول درجات الحرارة إلى 44 درجة أو أكثر على محافظة القاهرة، وهو ما نفاه الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد.

موجة الحر التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي طبيعية، حسب وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، لافتًا إلى أن شهري يوليو وأغسطس من أسخن شهور العام، حيث تشهد البلاد خلالهما موجات حارة.



احدي وسائل الحماية من الحر



احدي وسائل الحماية من الشمس



احدي وسائل الوقاية من الشمس



ارتفاع شديد في الحرارة



ارتفاع شديد في درجات الحرارة (2)



ارتفاع شديد في درجات الحرارة



اساليب الحماية من شدة الحر



الارتفاع الشديد في درجات الحرارة



البرنيطة لمواجهة الحر



الجرائد والوقاية من الشمس



الشمسيات لمواجهة الحر



الشمسية احدي طرق الحماية من الحرارة



الشمسية والوقاية من الحرارة



الشمسية والوقاية من الحرارة



الشمسية



الكابات والحماية من اشعة الشمس



الكرتونة للوقاية من شدة الحرارة



تحمل الشمسية للوقاية من الحر



تحمل شمسية للحماية من الحرارة



تحمل شمسيتها للوقاية من الشمس



تحمل كرتونة للوقاية من الشمس



تحمى نفسها من الحرارة



تحمي طفلها من الشمس



تحمي نفسها من الحر



ترتدي قبعة للوقاية من اشعة الشمس



يحمل المياة للحماية من العطش



يحمل جرنالا للوقاية من الحر الشديد



يحمي نفسه من الحرارة



يروي عطشه بالعصير