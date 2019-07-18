سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 05:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

انقطاع المياه عن حلوان السبت لمدة 15 ساعة بسبب أعمال تحويل الخطوط

الخميس، 18 يوليه 2019 04:41 م
انقطاع المياه عن حلوان السبت لمدة 15 ساعة بسبب أعمال تحويل الخطوط انقطاع المياه - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق بحلوان ( بوادي حوف – مساكن الضباط – منطقة المصانع وعزبة زين – منطقة الملاءة بعزبة الوالدة منطقة  ، وضعفها بمنطقة حدائق حلوان وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم السبت المقبل ،وحتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل وذلك لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 1000مم المتعارض مع أعمال الكوبري بشارع النصر للسيارات بوادى حوف .

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة على توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي .

 

 


انقطاع المياه

شركه مياه القاهره

محافظه القاهره

تحويل الخطوط

حلوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انقطاع مياه الشرب 10 ساعات عن 5 مناطق شرق مدينة أسوان.. غدا

الخميس، 18 يوليه 2019 01:45 م

شكوى من انقطاع المياه لفترات طويلة بالأريزونا فى الجيزة

الخميس، 18 يوليه 2019 12:00 م

انقطاع المياه لفترات طويلة عن قرية ميت شماس بالجيزة يسبب أزمة للأهالى

الخميس، 18 يوليه 2019 10:30 ص

أهالى قرية الطويلة بالشرقية يشكون من انقطاع المياه لفترات طويلة

الخميس، 18 يوليه 2019 03:00 ص

شكوى من انقطاع مياه الرى على مدار 8 أيام عن قرية الرجدية بطنطا لانسداد الترعة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 05:00 م

انقطاع المياه المتكرر بصان الحجر بالشرقية يؤرق الأهالى

الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة