انقطاع المياه عن حلوان السبت لمدة 15 ساعة بسبب أعمال تحويل الخطوط

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق بحلوان ( بوادي حوف – مساكن الضباط – منطقة المصانع وعزبة زين – منطقة الملاءة بعزبة الوالدة منطقة ، وضعفها بمنطقة حدائق حلوان وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم السبت المقبل ،وحتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل وذلك لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 1000مم المتعارض مع أعمال الكوبري بشارع النصر للسيارات بوادى حوف .

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة على توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي .