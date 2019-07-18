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انفوجراف.. احصائية بتعداد الحجاج الذين وصلوا للمملكة حتى الآن

الخميس، 18 يوليه 2019 06:50 م
انفوجراف.. احصائية بتعداد الحجاج الذين وصلوا للمملكة حتى الآن الحج
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن وصول أكثر من 339 ألف حاج قدموا لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وبحسب صحيفة الرياض بلغ عدد الحجاج منذ بدء القدوم وحتى صباح يوم الأربعاء (339.328) حاجاً، وأوضحت الجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (339.294) حاجًا، فيما قدم عن طريق البر (34) حاجًا.

 

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كما وصل أكثر من 65 ألف حاج من المستفيدين من مبادرة طريق مكة، قادمين من ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنغلاديش، وبينت الإحصائية أن عدد الذين وصلوا المملكة بلغ 65.540 حاجاً، منذ بداية المبادرة بتاريخ 1440/11/1هـ وحتى نهاية يوم أمس الموافق 1440/11/13هـ، حيث سجل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة النسبة الأعلى 41.761 حاجاً، فيما وصل لمطار الملك عبدالعزيز الدولي 23.779 حاجاً، وبلغ عدد الرحلات الناقلة للحجاج 163 رحلة بواقع 104 رحلة عن طريق مطار المدينة و59 رحلة عن طريق مطار جدة.

 

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