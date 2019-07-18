انعقاد أول مجلس لجامعة الأقصر الجديدة وتكريم رئيس جامعة جنوب الوادى يوم الأحد

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، يوم الأحد المقبل، تنظيم أول إجتماع لمجلس جامعة الأقصر الجديدة بقيادة الدكتور بدوى شحات رئيس الجامعة، وذلك فى قاعة اجتماعات الجامعة بالإدارة المركزية بالأقصر، لبحث كافة تفاصيل وخطوات الإستعداد لمستقبل الجامعة وبدء العام الدراسى الجديد.

وأعلن بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، أنه سيتم عقب اجتماع مجلس الجامعة الأول تكريم الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى بمحافظة قنا، وذلك لدوره الكبير فى دعم جامعة الأقصر، وإنفصالها عن جامعة جنوب الوادى داخل مقر مكتبة مصر العامة بالكرنك.