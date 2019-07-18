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انتهاء سلسل الدم.. جلسات صلح توقف الخصومات الثأرية بالصعيد (فيديو)

الخميس، 18 يوليه 2019 06:10 م
انتهاء سلسل الدم.. جلسات صلح توقف الخصومات الثأرية بالصعيد (فيديو) خصومة ثأرية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يرصد فيديو نجاح الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن قنا وسوهاج فى إتمام الصلح فى النزاع القائم بين ثلاثة عائلات.

جاء ذلك إنفاذاً لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو إنتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية،وتوجيه الضربات الإستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.

وحضر الجلسات عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء لجنة المصالحات، وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.


الثار

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