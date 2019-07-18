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انتقادات لشركة طيران هولندية بسبب "الرضاعة الطبيعية للأطفال"

الخميس، 18 يوليه 2019 12:48 م
انتقادات لشركة طيران هولندية بسبب "الرضاعة الطبيعية للأطفال" طائرة ارشيفية
وكالات

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واجهت شركة KLM الهولندية انتقادات واسعة بعد أن طلبت إحدى مضيفاتها من مسافرة أن تغطي نفسها أثناء إرضاع طفلها "احتراما لثقافات باقي المسافرين".
 
وأكدت المسافرة شيلبي أنجل أن الحادثة وقعت الشهر المنصرم على متن طائرة تابعة لشركة KLM في رحلة من سان فرانسيسكو إلى أمستردام، مضيفة أنها رفضت طلب المضيفة التي هددتها بأن "تتعامل شخصيا مع أي شكوى قد تصدر عن مسافر آخر" جراء سلوكها.
 
من جهتها، ردت شركة الطيران الثلاثاء على موجة الانتقادات في تغريدة على "تويتر" بالقول إن "الرضاعة الطبيعية مسموحة خلال رحلاتنا، ولكن من أجل ضمان أن يشعر المسافرون ذوو الخلفيات الثقافية المختلفة بالراحة، قد نطلب من الأم تغطية نفسها أثناء الإرضاع".
 
وأثار الحادث ردود فعل متعاطفة مع الأم أصدرتها شركات طيران أخرى، حيث أكدت شركة "ديلتا" أنها "تدعم كليا حق النساء في إرضاع صغارهن" على متن رحلاتها، وهو نفس الموقف الذي صدر عن شركة "يونايتد إيرلاينز"

شركة KLM الهولندية

سان فرانسيسكو

الرضاعة الطبيعية

الطيران

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