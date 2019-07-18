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انتشال 92 جثة لمهاجرين قبالة السواحل التونسية فى حادث غرق مركب مطاطى

الخميس، 18 يوليه 2019 05:53 م
انتشال 92 جثة لمهاجرين قبالة السواحل التونسية فى حادث غرق مركب مطاطى مهاجرين - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت مصادر تونسية، اليوم الخميس، أنها أحصت 92 جثة تم انتشالها قبالة السواحل التونسية الجنوبية بالقرب من جزيرة جربة، مرجحة حصول حادث غرق إضافى لمهاجرين حاولوا الوصول الى السواحل الأوروبية.

ووفقا لصحيفة البيان الإماراتية، أكد الهاشمى لخرش، مدير المستشفى الجهوى بمحافظة قابس، أن عدد الجثث التى وصلت المستشفى وصل إلى 92 جثة من بينها 80 جثة خلال شهر يوليو الحالى.

فيما قال المنجى سليم، رئيس هيئة الهلال الأحمر التونسى بمدينة مدنين: "أحصينا 92 جثة ومن المؤكد حدوث غرق قارب آخر لم نسمع عنه".

وتأتى عمليات الانتشال نتيجة غرق قارب مطاطى كان يقل أكثر من ثمانين مهاجرا انطلق من مدينة زوارة الليبية، وفقا لأحد الناجين فى الرابع من شهر يوليو الحالى.

 

 


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